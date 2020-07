Walter Egle verlässt die "Show Factory"

Der Agentur-Gründer verlässt die Show Factory mit Jahresende und startet eine eigene Unternehmung - wieder in Bregenz.

Wie es in einer Mitteilung der Show Factory vom Montag heißt, wird Egle die Veranstaltungsagentur per Jahresende verlassen. Die Geschäftsführung seiner Firma übernimmt künftig Dieter Semmelmann.

Anteile gehen komplett an

Semmel Concerts

Egles Gesellschaftsanteile an der Show Factory gehen zu Jahresende komplett in den Besitz der Semmel Concerts Entertainment GmbH. Aktuell gehört die Show Factory Entertainment GmbH zu 49 Prozent Walter Egle. Mit 51 Prozent hält Semmel Concerts jedoch schon seit vielen Jahren die Mehrheit der Anteile.

Bregenz schließt, Wien bleibt

Der Standort in Wien mit der Stammmannschaft wird weiterbetrieben, heißt es seitens der Show Factory. Schon vor einem Monat wurde bekannt, dass die Agentur nur mehr in Wien tätig sein wird, ihren Standort in Bregenz Ende September schließt. Die 12 Mitarbeiter in Bregenz verlieren ihren Job. Die Veranstaltungs- und Showbranche gehört zu den von den Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 am stärksten getroffenen Wirtschaftszweigen.