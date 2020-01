Wallner drängt bei S18 auf Trassenentscheidung

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) pocht bei der Bodensee-Schnellstraße (S18) auf eine Trassenentscheidung in diesem Jahr.

"Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung heuer kommt. Im ersten Halbjahr wäre wünschenswert", sagte Wallner am Dienstag. Er habe vor Kurzem in Wien die Zeitpläne nochmals besprochen und gehe davon aus, "dass wir voll auf Kurs bleiben", so der Landeshauptmann.