Wahl der ORF-Direktoren im Endspiel heiß kritisiert

Live ab 14 Uhr: Die ORF-Landesdirektorensuche geht ins Finale, wobei sich die einen oder anderen kritischen Töne in Bezug auf manch Führungsstile abspielen werden.

Heftige Vorwürfe gegen Klement

"Problem hat sich verschärft"

Verlängerung für Klement

Mit weiteren Zentralbetriebsräten will sie in dieser Angelegenheit noch sprechen. Der designierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der am Donnerstag sein Team dem Stiftungsrat zur Abstimmung vorlegt, weiß Bescheid. "Was passiert, hat Herr Weißmann in der Hand", so Jankovics, die auch von ORF-Mitarbeitern bezüglich Kritik an Kärnten-Landeschefin Bernhard aufgesucht wurde. Auch hier bestehe Handlungsbedarf, meinte die Vorsitzende der ORF-Gleichstellungskommission.