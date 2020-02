W. Thiem über Thomas Muster:"Coach soll keine Kopie von sich machen"

Dominic Thiems Vorstoß in das Fünfsatz-Finale der Australian Open hat eine im Februar 2019 mit dem Engagement von Coach Nicolas Massu begonnene Entwicklung gekrönt.

"Eine Kopie von sich selbst"

Vater Wolfgang Thiem gab in der Finalphase des ersten Saison-Majors nun Einblick, woran es aus Thiem-Sicht gelegen ist, dass Muster nach der zweiten Runde von Melbourne nicht mehr Teil des "Team Thiem" war. "Dominic hat gesagt, dass es nicht zusammenpasst. Er (Muster, Anm.) hat natürlich viel Erfahrung. Aber für mich ist das Wichtigste, dass der Coach versteht, was der Spieler braucht und nicht, dass der Coach eine Kopie von sich selbst machen will."