Vorarlberger Unternehmer Martin Ohneberg trifft Milliardär Richard Branson

Martin Ohneberg verwirklichte sich einen langgehegten Traum, als er auf Necker Island den britischen Milliardär Richard Branson traf.

"Ein Traum wurde wahr"

Der ehemlige Präsident der IV Vorarlberg, der in Vorarlberg für seine Begeisterung für innovative Projekte und sein Engagement in der Wirtschaft bekannt ist, teilte seine Eindrücke auf Social Media: „Ein Traum in meinem Leben wurde Wirklichkeit – ich hatte die Möglichkeit, Richard Branson auf seiner beeindruckenden Insel Necker Island zusammen mit anderen beeindruckenden Unternehmern zu treffen! Vision, Konsequenz, Geduld und Zielorientierung zahlen sich aus.“