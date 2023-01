Diese Firma will bis 2035 einen Gruppenumsatz von 800 Mio. Euro erreichen

Nach dem Rekordjahr von 2021 mit einer Umsatzsteigerung von 45 Prozent hat das Unternehmen im vergangenen Jahr ihren Wachstumskurs weitergeführt.

Elektromobilität, Aerospace, Railway und Automation

Eigentümer und CEO Martin Ohneberg und sein Team konnten das global agierende Unternehmen für innovative Verbindungstechnologie in den letzten beiden Jahren an die Branchenspitze führen und haben damit die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen. Verbindungskomponenten von HENN begegnen uns in allen Lebensbereichen, 2023 kommen neue Produktentwicklungen für Elektromobilität, Aerospace, Railway und Automation auf den Markt.

Summe der Investitionen wird auf 13,7 Mio Euro erhöht

Trotz weltweiter Krisen konnte die Henn Connector Group das Rekordergebnis des Jahres 2021 weiter steigern. „Herausforderungen nehmen wir an und wachsen daran“, beschreibt Martin Ohneberg die Haltung von HENN. „2022 ist das Jahr der Innovationen und Produktentwicklungen. Wir haben über 11 Mio Euro an Investitionen getätigt und einige spannende innovative Produkte in verschiedenen Anwendungsbereichen in der Pipeline. Unserem Ziel der Diversifizierung sind wir 2022 mit zwei neuen Business Segmenten (HENN Connectoren und HENNgineered Products) einen großen Schritt nähergekommen, beide Business Segmente werden wir 2023 weiter ausbauen.“ Auch die Summe der Investitionen wird in diesem Jahr auf 13,7 Mio Euro erhöht.

Martin Ohneberg ©Studio Fasching

Investition in Nachhaltigkeit

Die etablierten HENN Connectoren - Verbindungen aus Kunststoff und Metall - können nun auch mit neuen Entwicklungen bei alternativen Antriebsarten (Elektro, Wasserstoff und Hybrid) eingesetzt werden. Martin Ohneberg: „Im Prinzip eine Investition in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dank unseres Innovationsteams können nun nach Automotive auch die Märkte Aerospace und Railway erobert werden.“

Mit der Eröffnung der neuen Produktionsstätte in China/Taicang und dem neuen Vertriebsstandort in Indien wurden 2022 weitere wichtige globale Expansionsschritte in diesem Geschäftsbereich gesetzt. Erste Umsätze im indischen Automotive Markt konnten bereits erzielt werden, die Marktpräsenz wird 2023 ausgebaut. In Europa ist der Aufbau eines Gruppenvertriebs in der Schweiz geplant.

Wachstum durch Akquisitionen

HENNgineered Parts –von der Idee bis zur Großserie, so heißt das zweite neue Geschäftssegment von HENN, das durch die 2022 erfolgte Übernahme des deutschen 3D-Druck-Spezialisten VMR aufgebaut wurde. Damit werden gleich zwei unternehmensstrategische Ziele erfüllt: einerseits Wachstum durch die Integration eines inhabergeführten Unternehmens mit hohen Qualitätsansprüchen, andererseits eine wichtige Sortimentserweiterung. „Mit VRM können wir das gesamte Spektrum von Prototyp, Vorserie, Serie und Nachserie aus einer Hand anbieten. Das ist ein bedeutender Schritt in Richtung Technologie-Erweiterung“, so Martin Ohneberg.

Global agieren, lokal produzieren

Mit der Neueröffnung des Produktionswerks des Tochterunternehmens TKW Molding in China baut die HENN Connector Group ihre Fertigungskapazitäten in Asien weiter aus. „Durch die Produktion vor Ort sind wir nicht nur näher am Kunden, es verkürzen sich vor allem Transportwege und dadurch die Lieferzeiten enorm“, erklärt Martin Ohneberg. „Aus ökologischer Sicht ein großer Gewinn, denn effiziente Logistikwege und moderne Gebäudetechnologien reduzieren den CO2-Fußabdruck erheblich.“

Die für 2023/2024 geplante Markteinführung umfassender Produktentwicklungen in der E-Mobilität stellt die Gruppe vor neue Herausforderungen. Ohneberg: „Wir agieren global, brauchen aber gleichzeitig eine Lokalisierung der Fertigung in den wichtigen Märkten. Der Aufbau eines globalen Produktionsnetzwerks ist daher eine zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre.“ HENN-Produktionsstandorte sollen in USA, Mexiko, Indien und China entstehen und ausgebaut werden.

Klare Wachstumsziele für die HENN Connector Group

Auch wenn sich die Welt derzeit ständig verändert, halten wir an unseren Zielen für die Weiterentwicklung der Gruppe fest, betont Martin Ohneberg. „Bis 2035 wollen wir einen Gruppenumsatz von 800 Mio Euro erreichen. Mit unseren Investitionen und Akquisitionen arbeiten wir konsequent an diesem ambitionierten Ziel. Dazu gehört der Ausbau der globalen Produktion genauso wie die Konzentration auf die Diversifizierung unserer Produktinnovationen, vor allem im Bereich E-Mobilität – am Boden und in der Luft. Dieses geplante Wachstum erfordert von uns allen höchsten Einsatz.“ Das gruppenweites Umsatzziel für 2023 liegt bei 165 Mio Euro.

Martin Ohneberg wird sich daher künftig voll auf seine Aufgaben als CEO der HENN Connector Group konzentrieren. Nach zwölf erfolgreichen Jahren übergibt Martin Ohneberg die operative Geschäftsführung von HENN ab 1. März 2023 an Matthias Nicolussi, einen versierten Kenner der Branche mit über 15 Jahren Erfahrung in verschiedenen Positionen im Bereich der Mobilität.

Rasante Entwicklung bei den Mitarbeiter-Zahlen

Eine rasante Entwicklung zeigt die Zahl der Mitarbeitenden bei HENN. 2021 gab es einen sprunghaften Anstieg um 67 Prozent auf 460 Beschäftigte, im vergangenen Jahr hat sich das konstante Wachstum fortgesetzt: Zum Jahresende 2022 beschäftigte die HENN Connector Group weltweit 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist um ein Drittel mehr als vor einem Jahr.

Martin Ohneberg ist sich der Verantwortung bewusst, die besondere Unternehmenskultur vom Headquarter in Dornbirn aus in die globale HENN Family hinauszutragen. „Der gemeinsame Erfolg mit meinen Mitarbeitern ist für mich persönlich der stärkste Motor. Unsere gelebten HENNtastischen Werte machen uns einzigartig, innerhalb des Unternehmens genauso wie gegenüber unseren Kunden und Stakeholdern.“

HENN Connector Group

Umsatz 2022: EUR 137 Mio (plus 9,6 Prozent zum Vorjahr EUR 125 Mio)

Mitarbeitende 2022: 525 (Plus von über 30 Prozent zum Vorjahr (395))

Investitionen 2022: EUR 11,5 Mio

285 Patente