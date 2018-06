Henn investiert Millionen: Neues Headquarter in Dornbirn

Der Automobilzulieferer Henn ist weiterhin auf Wachstumskurs. Dies zeigt sich auch am neuen Company Building im Steinebach bei Dornbirn. Neun Millionen investierten Henn und Eigentümer Hämmerle.

Bereits bisher war Henn am Steinebach beheimatet, nun reagierte man auf den erweiterten Platzbedarf: Gemeinsam mit F.M. Hämmerle wurde aus der bis 2008 hier betriebenen Garnfärberei der neue Unternehmensssitz von Henn. Neun Millionen Euro investierten die beiden Kooperationspartner in das Gebäude – F.M. Hämmerle in die Sanierung und Verkehrsinfrastruktur, Henn in die Innengestaltung, Gebäudetechnik und Firmeninfrastruktur. Wert legte man dabei vor allem auf den Erhalt des typischen Gebäudecharakters. Für die Außengestaltung zeichnet das Dornbirner Architekturbüro heim+müller verantwortlich, für die Innenarchitektur Architekt Michael Ohneberg.