Vorarlberger Staatssekretär Magnus Brunner angelobt

Der 47-Jährige ÖVP-Politiker ist nun offiziell Staatssekretär für Klimaschutz.

Neue Staatsekretäre im Porträt

So begründete Wallner die Nominierung Brunners

Landeshauptmann Markus Wallner begründete die Entscheidung pro Brunner vor Kurzem so: „Magnus Brunner verfügt als Vizepräsident des Bundesrates und in seiner Funktion in der OeMAG über langjährige Erfahrung in der Politik und im Energiebereich. Die Entscheidung war ein gemeinsamer Vorschlag mit Sebastian Kurz und es freut mich, dass Vorarlberg mit Magnus Brunner in Zukunft über einen direkten und kompetenten Ansprechpartner im so wichtigen Infrastrukturministerium verfügen wird."