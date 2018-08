Vorarlberger Akrobatikgruppe Zurcaroh bereit für "America's got Talent"

Die Vorarlberger Akrobatikgruppe gelang per Golden Buzzer direkt in die Live-Endausscheidungen der us-amerikanischen Talentshow. Am 28. August stehen sie auf der großen Bühne in Los Angeles, derzeit laufen die letzten Vorbereitungen.

Im Mai überzeugten die Vorarlberger Akrobatikkünstler nicht nur das amerikanische Publikum, sondern auch Tyra Banks. Seitdem laufen die Vorbereitungen und das Training für die Live-Shows in Los Angeles. Am 28. August ist es dann so weit und die Vorarlberger müssen sich auf der großen Bühne vor dem Livepublikum beweisen. Wir schauten bei den letzten Vorbereitungen im Götzis vorbei, bevor die Gruppe auf vier Flugzeuge aufgeteilt am Samstag nach Los Angeles fliegt.