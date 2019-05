Vorarlberg: Steve Birnstill und Alex Caffi bleiben in Feldkirch

Die beiden Spieler gehen damit in ihre 5. bzw. 4. Saison bei der VEU.

Die VEU Feldkirch kann sich auch in der nächsten Saison auf die bewährten Dienste der beiden Leistungsträger Steve Birnstill und Alex Caffi verlassen. Der 33-jährige US-amerikanische Verteidiger Steve Birnstill geht damit bereits in seine fünfte Saison bei der VEU, nachdem er 2015 von den Frederikshavn White Hawks aus Dänemark nach Feldkirch gewechselt war. “Besonders erfreulich ist, dass Steve Birnstill auch wieder für den Nachwuchs zur Verfügung stehen wird, wo er sein Können und seine Erfahrung für die Ausbildung junger Cracks einbringt”, schreibt die VEU.

In seine dritte, komplette Saison in Feldkirch geht Goalie Alex Caffi. Der 28-jährige Italiener wechselte in der Schlussphase der Saison 2016/17 zur VEU, wo er sich seitdem zweifelsohne als einer der Top-Goalies in der AHL etablieren konnte.