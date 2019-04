Rückkehr der VEU Feldkirch in die EBEL um ein Jahr verschoben

Aus finanziellen Gründen wird die VEU Feldkirch noch eine Saison in der Alps Hockey League spielen und nicht in der Erstklassigkeit.

Nach gründlichen Überlegungen hat die Führung der VEU Feldkirch beschlossen, die Bewerbung um die Aufnahme in die Erste Bank Eishockey Liga vorläufig zurückzustellen. Wichtig sei folgende Klarstellung: An der Position der VEU Feldkirch, die erstmals bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 14. Jänner 2019 veröffentlicht wurde, ändert sich durch diese Entscheidung nichts. So wie bei JHV festgehalten wurde, besteht das Ziel in einer Teilnahme an der Erste Bank Eishockey Liga ab der Saison 2019/20 oder 2020/21 – wobei für 2019/20 eine vorläufige Nennung abgegeben wurde, um den vertieften Aufnahmeprozess in Gang zu setzen und um eine Basis zu schaffen, die Aufnahmebedingungen im Detail auszuloten. Bei der JHV wurde ebenfalls unmissverständlich betont, dass der Schritt in die Erste Bank Eishockey Liga 2019/20 nur dann vollzogen wird, wenn die finanziellen Voraussetzungen über einen Zeitraum von mehreren Saisonen gesichert sind und der Schritt bereits in diesem Jahr ohne finanzielles Risiko für den Verein möglich wäre.