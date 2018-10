Vorarlberg: So emotional wurde die Asyl-Demo in Feldkirch

Am Dienstagnachmittag nahmen etwa 70 Teilnehmer an einer Kundgebung gegen die "Grausamkeiten des Asylsystems" teil. Die Ansprachen wurden teilweise sehr emotional.

Auslöser für die Demonstration war die Abschiebung der Sulzberger Familie, bei der das dreijährige Kind und die Mutter getrennt wurden. Bereits am Montag kam es zu einem spontanen Protest im Landhaus in Bregenz, am Abend war die betroffene Familie wieder auf freien Fuß.