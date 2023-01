Vorarlberg: Schon wieder Lawinenabgang in Lech

Am Montagvormittag ist in Lech schon wieder eine Lawine abgegangen. Die Lawine ging auf dem Rüfikopf in Richtung Trittalpe ab, dabei soll auch die Skipiste 180 verschüttet worden sein.

Den Lawinenabgang in Lech bestätigte Bürgermeister Gerhard Lucian, wie der ORF berichtet. Laut ersten Informationen soll es aber keine Verschütteten geben. Dies ist bereits der dritte Lawinenabgang in Lech in diesem Winter. Das Schneebrett (10 mal 15 Meter) ging gegen 11.15 Uhr am Rüfikopf ab. Dabei gelangten Ausläufer wieder bis auf die Skipiste.

"Man hat gleich zu Beginn keine Verschütteten vermutet, weil keine Spuren im Schnee zu sehen waren", sagte Bürgermeister Lucian dem ORF. Die Einsatzkräfte machten aber trotzdem eine Sicherheitssuche - mit Hunden und Hubschraubern wurde nach Menschen gesucht. Der Einsatz wurde aber um 12 Uhr wieder beendet.

