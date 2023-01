Lech: Schneebrett riss Lawinenexperten mit

Am Montagvormittag wurde im Bereich des Lawinenabgangs am Montag ein mann von einem Schneebrett mitgerissen. Er blieb unverletzt.

Nach dem Abgang einer Schneebrettlawine am Sonntag im Bereich Juppenspitze, Fürmesli, freies Skigelände in Lech, mussten am Montagvormittag die näheren Umstände des Lawinenabganges am Ereignisort von einem Lawinenexperten und zwei Alpinpolizisten erhoben werden. Dabei löste sich gegen 10.30 Uhr auf der Zufahrt zur Anrisskante der gestrigen Lawine in einer Seehöhe von 2.080 Meter ein kleines Schneebrett, das den Lawinenexperten erfasste und ca. 50 Meter an der Oberfläche mitriss. Der Mann wurde nicht verschüttet und blieb unverletzt.