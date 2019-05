Vorarlberg: Prozess um brutalen Raub in Alberschwende

Alberschwende/Feldkirch - Nach mutmaßlichem Überfall von Bettlern auf 66-Jährigen: Verhandlung findet am 13. Juni am Landesgericht statt. Strafdrohung beträgt 5 bis 15 Jahre Haft.

In seinem Bauernhaus in Alberschwende wurde der alleinstehende 66-Jährige am 3. Dezember 2018 brutal überfallen, schwer verletzt und um 280 Euro beraubt. Dafür macht die Staatsanwaltschaft Feldkirch in ihrer Anklageschrift drei rumänische Bettler verantwortlich. Die Angeklagten müssen sich am 13. Juni am Landesgericht Feldkirch verantworten. Den drei vorbestraften Untersuchungshäftlingen wird schwerer Raub vorgeworfen. Weil das Raubopfer eine schwere Verletzung erlitten hat, erhöht sich die Strafdrohung von Schuldsprüchen auf 5 bis 15 Jahre Gefängnis.