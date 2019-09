Vorarlberg: Mann nach Überfall in Auslieferungshaft

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sowie die Spurenauswertung nach dem Raubüberfall auf die Sparkasse in Lustenau von vergangenem Freitag sind derzeit noch im Gange.

Bei dem 21-jährigen Österreicher, der am vergangenen Freitag nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Lustenau in der Schweiz festgenommen wurde, handelt es sich offenbar um den Täter. In der Wohnung des Mannes im Kanton St. Gallen wurde der geraubte Bargeldbetrag entdeckt, teilte die Vorarlberger Polizei mit. "Die Verdachtsmomente erhärteten sich", hieß es.