"Vorarlberg Live" - Polizei, Schulsport und 50. Sendung

Am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg Live" sind Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher und Conny Berchtold, Fachinspektor für Schulsport in Vorarlberg.

Neben den Gesprächen mit den Studiogästen wird die heutige 50. Sendung von "Vorarlberg Live" Thema sein. Die beiden Moderatoren Philipp Fasser und Pascal Pletsch geben einen Einblick in die Sendung und darüber was die ersten 50. Ausgaben geprägt hat.

Conny Berchtold ist Fachinspektor für Schulsport in Vorarlberg. Mit ihm wird sich Philipp Fasser über die Situation an den Schulen in der anhaltenden Coronakrise, besonders was den Schulsport betrifft, unterhalten.