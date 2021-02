Corona-Party in Bregenz von Polizei aufgelöst

Eine Corona-Party in einem Bregenzer Lokal wurde am Montagabend von der Polizei aufgelöst, 17 Personen werden angezeigt.

Gegen 22 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in einem Lokal in der Bregenzer Rheinstraße eine Corona-Party im Gange sei. Vor Ort trafen die Beamten der Polizeiinspektion Bregenz im Außenbereich mehrere Jugendliche an, im Lokal waren weitere Personen.