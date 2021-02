"Vorarlberg live" mit Reiterer und Burtscher

Sportreporter-Ikone Walter Reiterer und IV Vorarlberg-Geschäftsführer Mathias Burtscher sind am Mittwoch, ab 17 Uhr, bei "Vorarlberg live" zu Gast.

Preview: Super Bowl in den USA

Am Sonntag geht in Tampa Bay der 55. Super Bowl über die Bühne, das größte Einzelsportereignis der Welt. Auch in diesem Jahr wird das Mega-Event von Puls 4 bzw. Puls 24 live übertragen. Romy-Preisträger und American Football-Sportkommentator-Ikone Walter Reiterer ist bei "Vorarlberg live" zu Gast und wird unter anderem auch über das Generationen-Duell zwischen Tom "The Goat" Brady (Tampa Bay Buccaneers) und Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) sprechen.