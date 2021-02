Ein Versicherungsmakler, der die Welt umsegelt

Der Bregenzer Versicherungsmakler Thomas Hackspiel berichtete am Dienstag bei "Vorarlberg Live" von seiner geplanten Weltumsegelung.

2023 will Thomas Hackspiel mit seinem Team die Welt umsegeln. Geplant ist ein 30.000-Seemeilen-Route durch die Straße von Gibraltar in Richtung Westen. Gesegelt wird entlang der Barfußroute in die Karibik, durch den Panama Kanal in den Pazifik, dort über Galapagos in die Südsee, Indonesien und wieder zurück nach Europa.