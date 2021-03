"Vorarlberg LIVE" mit Grava, Rauch und Schwendinger

Hungerstreik-Aktivistin Claudia Grava, Landesrat Johannes Rauch und ehemaliger Morddezernatsleiter Norbert Schwendinger heute um 17 Uhr zu Gast bei Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".

Zwei Wochen ohne Nahrung.Claudia Grava, Tänzerin und Choreografin in Dornbirn ist seit Samstag im Hungerstreik. Ihre Aktion dance.pray.care soll auf die unmenschlichen Bedingungen für Kinder in Flüchtlingslagern wie Kara Tepe aufmerksam machen. „Wir müssen diese Kinder aus diesem Inferno, aus dieser Hölle holen“, sagt die Aktivistin. In einer Petition fordert sie Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, die Aufnahme der Kinder in Österreich sofort zu ermöglichen. Über ihre mutige Forderung und ihren aktuellen Zustand redet Claudia Grava heute mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".