Kollaritsch: Impfungen dürfen Nebenwirkungen haben

Dr. Herwig Kollaritsch, Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums sprach in "Vorarlberg Live" darüber, wie sicher der umstrittene Impfstoff AstraZeneca wirklich ist.

Nach einer Empfehlung der EMA kommt der AstraZeneca-Impfstoff in Österreich wieder zum Einsatz. Herwig Kollartisch vom Impfgremium in Wien klärt über den viel diskutierten Impfstoff auf.

Der langjährige Impfmediziner erklärte, dass beispielsweise die Pocken-Impfung heute sicher keine Zulassung mehr bekommen würde, weil sie so viele Nebenwirkungen aufweisen würde. "Auch Impfungen dürfen Nebenwirkungen haben. Wichtig ist nur, dass wir die Patienten aufklären können. Schlussendlich muss jeder für sich selbst zwischen Nutzen und Risko abwägen", so Kollartisch. Er zitiert in "Vorarlberg Live" daraufhin einen deutschen Pharmakologen in Bezug auf Nebenwirkungen, dies würde auch für Impfungen gelten.