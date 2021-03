Erotikhotel und AstraZeneca in "Vorarlberg live"

In "Vorarlberg live" geht es am Freitag um Cybergrooming, den AstraZeneca-Impfstoff und das Erotikhotel am Arlberg.

Sexuelle Übergriffe im Internet auf Kinder sind auf dem Vormarsch. Wie Eltern ihre Kinder davor schützen können, erklärt Frank Jentsch vom Landeskriminalamt Vorarlberg.

Nach einer Empfehlung der EMA kommt der AstraZeneca-Impfstoff in Österreich wieder zum Einsatz. Dr. Herwig Kollaritsch, Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums spricht darüber, wie sicher der umstrittene Impfstoff wirklich ist.

In Lech soll ein Erotikhotel im Sinn von "Fifty Shades of Grey" entstehen. Die Wirte des Jagdhaus Monzabon Wilfried und Melanie Schneider sprechen über die Pläne.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 19. März 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Frank Jentsch (LKA Vorarlberg), Dr. Herwig Kollaritsch (Corona-Taskforce), Wilfried und Melanie Schneider (Jagdhaus Monzabon)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)