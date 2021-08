Vorarlberg LIVE mit Bettina Plank und Michael Ritsch

Olympia-Bronze-Medaillengewinnerin Bettina Plank und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch sind am Montag, ab 17 Uhr, bei Vorarlberg LIVE zu Gast.

Olympia-Sensation: Karateka Bettina Plank bei Vorarlberg LIVE

Bürgermeister-Talk mit Michael Ritsch

Wenn es nach den Vorstellungen von Bürgermeister Michael Ritsch geht, bleibt in den nächsten Jahren in Bregenz kein Stein auf dem anderen. Die Bahn und die Straße sollen unter die Erde und auch sonst hat der neue Bregenzer Bürgermeister große Pläne. Doch was, abseits dieser Mega-Projekte, ist in der Landeshauptstadt noch alles geplant. Wie geht es zum Beispiel mit der Entwicklung der Stadt in anderen Bereichen weiter? Wie soll und kann der Schuldenstand der Stadt Bregenz abgebaut werden? Darüber wird Michael Ritsch, ab 17 Uhr, bei Vorarlberg LIVE mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer diskutieren.