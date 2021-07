Bregenzer Stadtrat bekennt sich zur Unterflurlösung

Das Projekt "Bahntunnel" wird weiterverfolgt. Das wurde in der Bregenzer Stadtvertretungssitzung am Donnerstag beschlossen

Am 5. Juli wurde die Vorstudie über eine mögliche Unterflurvariante der Bahntrasse im Großraum Bregenz der Öffentlichkeit präsentiert. Am Donnerstag, den 15. Juli, war das Konzept der ARGE Rhomberg-Zierl-BDO, die das Projekt als technisch und finanziell machbar einstuft, auch Thema in der Stadtvertretung im Bregenzer Gössersaal.