Vorarlberg Live mit Amann und Leiter

Ab 17 Uhr auf VOL.AT: Bernhard Amann von der Drogenberatungsstelle "Ex und Hopp" und der Bludenzer Vizebürgermeister Mario Leiter sind am Freitag bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

ie Vereinten Nationen (UN) haben Cannabis für medizinische Zwecke von der Liste der gefährlichen Drogen gestrichen. Die Suchtstoffkommission (Commission on Narcotic Drugs, CND), das zentrale Gremium für Drogenpolitik der UNO, folgte damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), berichtete kürzlich das UN Information Service (UNIS) in Wien. Cannabis war dort seit 59 Jahren gelistet gewesen, neben u.a. tödlichen Suchtgiften wie Heroin. Bernhard Amann setzt sich seit Jahrzehnten für die Legalisierung von Cannabis und Gleichstellung mit der legalen Drogen Alkohol ein. Er wird um 17 Uhr bei Vorarlberg Live im Studio zu Gast sein.