Vorarlberg live am Aschermittwoch

Am Aschermittwoch beginnt nach christlichem Verständnis die Fastenzeit - sie dient als Vorbereitung auf Ostern. Dieses Jahr fasten wir aufgrund der Coronavirus-Pandemie bekanntlich nicht nur bei Speisen, sondern auch auf viele Möglichkeiten des Kontakts, der Begegnung und der Nähe. Bischof Benno Elbs wird am Aschermittwoch bei VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann zu Gast sein und unter anderem über das Fasten in Zeiten von Corona sprechen.