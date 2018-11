Vorarlberg: Im Drogenrausch in Tankstellenshop gefahren

Feldkirch - Sechs Monate Haft auf Bewährung plus 1440 Euro Geldstrafe für Kokainlenker.

Im Juli sorgte ein Zwischenfall in einer Lustenauer Tankstelle für Aufsehen. Ein 33-jähriger Mann war zunächst in die Waschstraße der Oberscheider Carworld gedonnert, danach krachte er auch noch in den Tankstellenshop. Rund zwanzig Personen waren auf dem Gelände und es war großes Glück, dass nicht mehr passiert ist. Der Vater zweier Kinder stand damals unter Kokaineinfluss, fühlte sich in seinem Drogenwahn verfolgt und glaubte, sein Auto stehe in Flammen.