Unter Drogen in Tankstelle gekracht - Führerschein weg

Lustenau - Ein 32-Jähriger, laut Polizei vermutlich unter Drogeneinfluss, landete in der Nacht auf Freitag in Lustenau mit seinem Pkw erst im Tor einer Waschanlage, dann im Tankshop und schlussendlich im Krankenhaus.

Am Freitag Morgen, kurz nach Mitternacht, war ein 32-jähriger Mann mit seinem Auto in Lustenau unterwegs. Vermutlich unter Suchtgifteinfluss stehend, fuhr er gegen 00:47 Uhr erst in das Tor der Waschanlage einer Tankstelle, dann um das Tankstellengebäude herum und anschließend in den verglasten Haupteingang des Gebäudes.