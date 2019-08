Vorarlberg: Hörbranzer Mopedräuber zeigen sich geständig

Die beiden jungen Täter stehen heute Donnerstag Rede und Antwort vor dem Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch.

Am Landesgericht Feldkirch sitzen zur Zeit jene zwei Burschen vor dem Schöffensenat, die im Mai dieses Jahres in Hörbranz eine Trafik überfielen. Verteidigerin Olivia Lerch betont, dass die Tat höchst stümperhaft und schlecht geplant war. In Hörbranz kenne jeder das Moped ihres Mandanten, allein der Umstand, dass der 18-Jährige dieses als Fluchtfahrzeug benutzte, bezeuge, wie laienhaft der Raub ausgeführt war. Die Burschen selbst zeigen sich geständig. Sie hätten zu wenig nachgedacht, so ihre Verantwortung.