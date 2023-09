Vorarlberg führt Abgabe auf leer stehende Wohnungen ein

Der Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags hat am Mittwoch die Einführung einer Abgabe auf leer stehende Wohnungen beschlossen.

Investorenmodelle einbremsen

Indem Investorenmodelle in Zukunft als Ferienwohnungen kategorisiert werden, sollen diese zurückgedrängt werden. Man unterstütze damit die Bemühungen der Bürgermeister in den Tourismusgemeinden, die Investorenmodelle unterbinden wollen, so Nadine Kasper, Tourismussprecherin der Grünen. "Wir brauchen 'warme Betten' in unseren Urlaubsdestinationen, nur diese schaffen eine nachhaltige Wertschöpfung in der Region", sagte ÖVP-Raumplanungssprecher Clemens Ender. Neben dem "leistbaren Wohnen" wird auch der Klimaschutz als Ziel im Raumplanungsgesetz festgehalten.