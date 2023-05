Leerstandabgabe: Nur Symbol oder Lösungsansatz? - So reagieren IV, SPÖ und Neos

Die Vorarlberger Landesregierung plant die Einführung einer Abgabe für leerstehende Zweitwohnungen, um dem stark gestiegenen Wohnkosten entgegenzuwirken. Wie bewerten IV, SPÖ und Neos diese Maßnahme?

Während die IV-Präsident Martin Ohneberg die Abgabe als symbolischen Schritt sieht und ein breiteres Maßnahmenbündel fordert, lehnen die Neos die Abgabe ab und setzen auf andere Maßnahmen. Die SPÖ hingegen sieht in der Leerstandsabgabe eine elegante Lösung, um zusätzlichen Wohnraum ohne Neubauten zu schaffen.

Ohneberg: "Nur symbolischer Schritt"

IV-Präsident Martin Ohneberg beurteilt die geplante Leerstandsabgabe als rein symbolischen Schritt und betont, es brauche ein breiteres Maßnahmenbündel, um das Problem nachhaltig zu entschärfen. Insbesondere die Entschlackung der Bauordnung, die Neudefinition der Landesgrünzonen sowie ein mutiges Raumkonzept seien notwendig, um ein größeres Angebot an Wohnungen zu schaffen. Auch der auf Landesebene in Erarbeitung befindliche Bodenfonds sei eine zielführende Maßnahme. Die Industriellenvereinigung fordere bereits seit längerem einen Bodenfonds für leistbares Wohnen und wünsche sich, dass Betriebsflächen in die Erarbeitung miteinbezogen werden.