Investorenmodelle im Visier

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler über das neue Wohnbaupaket.

Die Politik plant ein neues Wohnbaupaket. Vor allem Investorenmodelle sollen ins Visier geraten. "Ich will Investorenmodelle nicht per se schlecht reden. Denn sie dienten in der Vergangenheit auch dazu, in strukturschwachen Regionen eine Entwicklung zuzulassen. Aber zum Teil wurden sie umgangen", sagt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler als Gast bei "Voralberg LIVE".