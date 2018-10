Vorarlberg: Ein Mordprozess voller Rätsel

Feldkirch - Nach Götzner Familientragödie vor rund einem Jahr könnte Prozess um Teenager am Dienstag abgeschlossen werden.

Amokschützen als Vorbilder

Der Bub gab in einer seiner Einvernahmen zu Protokoll, dass er Verbrecher wie beispielsweise den Amokschützen von Las Vegas, der 2017 mit 58 Toten und 851 Verletzten als trauriger Rekord in Amerikas Geschichte einging, bewunderte. Tötungsfantasien und Zwangshandlungen kreisten in seinem Kopf. Dennoch ist die Staatsanwaltschaft überzeugt: Der Angeklagte hat in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nichts verloren und stützt sich bei dieser Aussage auf die zwei Gutachten.