Vorarlberg: Mord und Mordversuch heute vor Gericht

Mit den Plädoyers und der Einvernahme des Angeklagten hat heute der Prozess gegen einen zur Tatzeit 14-jährigen Buben begonnen, der seinen Vater getötet und anschließend seine Mutter schwer verletzt haben soll.

Vor knapp einem Jahr kam es in Götzis zu der schrecklichen Tat, für die bis heute vermutlich niemand eine Erklärung hat. Der Teenager erstach mitten in der Nacht seinen 51-jährigen Vater, der im Wohnzimmer schlief. Danach verletzte er die zu Hilfe eilende Mutter schwer und schnitt sich selbst zwei Mal in den Hals. Der bislang unbescholtene Schüler galt aus unauffällig. Die Mutter, vertreten von Anwältin Andrea Concin, steht immer noch zu ihrem Sohn.

Übliche Diskussionen

In den Plädoyers kommt nochmals zur Sprache, dass nach außen hin an dem Jungen überhaupt nichts auffällig war. „Es handelt sich um eine ganz normale Vorarlberger Durchschnittsfamilie“, so Verteidigerin Astrid Nagel in ihrem Eröffnungsplädoyer. Immer wieder weint der 15-Jährige. Bruder und Mutter beschreiben das Verhältnis zu dem Jungen als normal, Handgreiflichkeiten gab es nie, Diskussionen nur die üblichen: über Kleidung, spät nach Hause kommen oder sonstige Kleinigkeiten.