Vorarlberg: Durchschlag im Dornbirner Zanzenbergstollen ist erfolgt

Dornbirn - 470 Meter weit hat sich die Tunnelbohrmaschine durch den Zanzenberg gegraben, 134 Rohre wurden verbaut und 6,4 Millionen Euro für das gesamte Projekt ausgegeben.

Einlaufwerk in Arbeit

Die Arbeiten am Einlaufbauwerk im Steinebach, über das zukünftig das Hochwasser aus dem Steinebach direkt in die Dornbirner Ache geleitet werden kann, wurden bereits begonnen. Die Maschine, die ihre Arbeit damit erledigt hat, wird in den kommenden Wochen abgebaut und an einen neuen Einsatzort transportiert.