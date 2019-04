Vorarlberg: Doch kein Masernfall in Göfis

Entwarnung in Göfis: Anhand einer Blutuntersuchung wurde festgestellt, dass der vermeintliche Masernfall nun doch keiner ist. Die Mutter des Jungen versteht die Aufregung nicht.

Aufatmen bei Eltern und Schülern in Göfis: Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, brachte die Blutuntersuchung des vermeintlich erkrankten Jungen ein negatives Ergebnis im Masernverdacht. Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher bestätigte auf VOL.AT-Anfrage, dass die Absonderungsbescheide mündlich aufgehoben wurden. Auch die schriftlichen Bestätigungen gehen noch am Donnerstag raus. Man sei derzeit dabei die betroffenen Eltern zu informieren.

“Das Blut wurde am Mittwoch abgenommen und am Donnerstagmorgen untersucht, es dauert immer einige Tage bis die Krankheit im Blut nachgewiesen werden kann”, so Grabher. Der Hautausschlag, den der Junge aufwies – welcher den Verdacht auf Masern aufkeimen ließ – ist damit auf eine andere Krankheit zurückzuführen.

Allergie auf Antibiotika? Die Mutter des Jungen gab gegenüber VOL.AT an, dass der Erstklässler kurz vor der vermeintlichen Masernerkrankung an einer Mittelohrentzündung litt. “Der Junge hatte starke Ohrenschmerzen und Fieber, schließlich platzte sogar das Trommelfell. Der Arzt verschrieb ihm dann ein Antibiotika.” Eine allergische Reaktion auf das Medikament könnte auch den Ausschlag erklären, so die Mutter. Bei einem weiteren Arztbesuch habe dieser dann von einer möglichen Masernerkrankung gesprochen.