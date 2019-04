Masernfall in Göfis: Das sagen Volksschul-Direktorin und Bürgermeister

Ein Volksschulkind in Göfis ist an Masern erkrankt. Am Donnerstagabend fand an der VS Göfis-Kirchdorf ein Informationsabend für Eltern statt. Direktorin und Ärzte klärten über die Erkrankung auf.

Wie bekannt wurde, ist ein Volksschulkind in Göfis an Masern erkrankt. Die Volksschule wurde bereits von einem fünfköpfigen Hygieneteam gründlich desinifiziert. Am Abend fand für die Eltern der Schuldkinder eine Infoveranstaltung statt. Nicht geeimpfte Kinder dürfen die Schule in den nächsten 18 Tagen nicht besuchen. Der Grund dafür: Sie könnten sich möglicherweise bereits angesteckt haben.

Tiefstes Mitleid mit erkranktem Kind Morgen, am 12. April, bleibt die Schule behördlich geschlossen, es wird auch eine Impfaktion für Kinder angeboten werden. Die Eltern wollten sich gegenüber VOL.AT nicht äußern, bei der Veranstaltung waren jedoch der Unmut gegen Impfgegner und tiefstes Mitleid mit dem erkrankten Kind spürbar. Gemeindearzt und Direktorin, sowie Katastrophenmediziner Dr. Stefan Seebacher klärten die Eltern über die Krankheit und deren Symptome auf und rieten von Panikmache ab.