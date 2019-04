Volksschulkind in Göfis an Masern erkrankt: So hoch ist das Ansteckungsrisiko

In Göfis ist ein Volksschulkind an Masern erkrankt. Der Fall wurde am Mittwoch diagnostiziert. Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher über den Fall, das Erkrankungsrisiko und Maßnahmen.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist ein Volksschulkind in Göfis an Masern erkrankt. Der Fall wurde am Mittwoch diagnostiziert. Im VOL.AT-Interview gab Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher an, die Volksschule werde bereits von einem fünfköpfigen Hygieneteam gründlich desinifiziert. Am Abend findet zudem für Eltern der Schuldkinder eine Infoveranstaltung statt, auch der Impfstatus der Kinder müsse erhoben werden. Nicht geeimpfte Kinder dürfen die Schule in den nächsten 18 Tagen nicht besuchen. Der Grund dafür: Sie könnten sich möglicherweise bereits angesteckt haben. Bereits vier Tage vor der Hautausschlag sichtbar wird, ist die Ansteckung durch eine infizierte Person möglich. Das Schulbesuchsverbot für ungeimpfte Kinder soll so innerhalb der Inkubationszeit das Risiko minimieren.