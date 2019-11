Vorarlberg: Die wichtigsten Fakten zu Ernst Seidls neuem XXL-Hotel in Rankweil

Wir stellen Ihnen den Bauherrn, sein 23 Millionen teures Gastro-Hotel sowie sein Unternehmen vor.

Trotz einiger Proteste - das neue Hotel am Rankweiler Römergrund kommt. Am Dienstag fand wie von VOL.AT berichtet der Spatenstich statt. Das neue Mega-Hotel am Rankweiler Ortsrand wird eine einzigartige Kombination aus Hotel, Eventlocation, Premium Catering und Restaurant. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Fakten zum Riesen-Bau vor. 23 Millionen Euro werden in Vorarlberg schließlich nicht sehr oft von einem Unternehmer investiert.