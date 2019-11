Spatenstich für neues multifunktionales Hotel am Rankweiler Römergrund

Ernst Seidl war dreifacher Austria-House-Caterer bei den Olympischen Spielen.

Am heutigen Dienstag fand der Spatenstich für Ernst Seidls „All-in-One-Bauprojekt“ Firmament an der A14-Autobahnabfahrt in Rankweil statt. Der auch als Austria-House-Caterer der Olympischen Spiele bekannte Unternehmer baut am Römergrund eine "in Vorarlberg und Umgebung einzigartige Kombination aus Hotel, Eventlocation, Premium Catering und Restaurant unter einem Dach".