Vorarlberg: Budget in Bregenz beschlossen

Am 4. Dezember hat die Bregenzer Stadtvertretung den Voranschlag 2019 genehmigt. Ein­schließlich der außerbudgetären Finanzierungen hat er ein Gesamt­volumen von knapp 114 Millionen Euro.

Das bisherige Dienstleistungsangebot bleibt aufrecht. Bei den Gebühren und Tarifen erfolgen in einzelnen Bereichen moderate Anpassungen. Zunehmende Belastun­gen, die von der Stadt nicht beein­flusst werden können, wie etwa Zahlungen an den Sozialfonds, den Spitalfonds und die Landes­umlage, die Kostendynamik im Gesundheits- und Pflegebereich und ähnliche Dinge engen den Spielraum aber gravierend ein. Bürgermeister DI Markus Linhart fordert daher schon seit Langem, dass zentralörtliche Aufgaben (Festspiele, Hallenbad, Stadt­bus, Stadt­poli­zei, Soziales etc.) im Finanzausgleich auf Bundes- und Landesebene stärker berücksichtigt werden müssen.