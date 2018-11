Bürgermeister Linhart: "Bregenz ist die urbanste Stadt"

Bregenz - In Rahmen unserer Bürgermeister-Serie besuchten wir diesmal das Oberhaupt der Landeshauptstadt, Markus Linhart.

Angesprochen auf die jüngsten Proteste zur Entfernung des historischen Kopfsteinpflasters in der Kirchstraße (Hinweis d. Red.: am Samstag, ab 10 Uhr, gibt es einen stillen Protest), erklärt der Bürgermeister, dass man mit den Anrainern und auch Bürgern im Vorfeld darüber gesprochen habe, wobei sich eine breite Zustimmung für die jetzige Lösung abgezeichnet habe. Klar sei aber, dass man es natürlich nie allen Menschen recht machen könne. Dennoch zeigt sich Linhart überzeugt, mit dem nun umgesetzten Projekt eine gute Lösung gefunden zu haben.

Auch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung hat nicht nur Befürworter in der Bregenzer Bevölkerung gefunden. Für Linhart kein Grund die Maßnahmen zu überdenken, im Gegenteil: Es gebe noch weitere Bereiche, über die man diskutieren müsse. Ziel sei es nicht die Bevölkerung unnötig abzukassieren, sondern vielmehr gezielt auf die Verkehrsentwicklung zu reagieren. Wenn andere Gemeinden den Weg gehen, dass die ersten 90 Minuten kostenlos sind, sei das eine Möglichkeit, in Bregenz gehe man eben einen anderen Weg.

Kinder und Jugend ein wichtiges Thema für Linhart

Besonders wichtig ist es dem Bürgermeister zu erwähnen, dass der Ausbau und die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung auch für die Landeshauptstadt ein großes Thema sei. In den vergangenen Jahren wurde bereits viel Geld in neue Schulen und Kindergärten investiert, allerdings werde auch in Zukunft noch weiter investiert werden müssen.