Vorarlberg: Beschuldigter (30) bestreitet Mordvorwurf

Bregenz - Tödlicher Sturz aus dem Fenster in Bregenz: Verhafteter sagt, seine Partnerin sei ohne sein Zutun in die Tiefe gestürzt.

Eine 27-jährige Rumänin stürzte Ende Juni während eines Beziehungsstreits in Bregenz aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Seither wird gegen ihren 30-jährigen Partner wegen des Verdachts des Mordes ermittelt. Der Rumäne wurde deswegen in Untersuchungshaft genommen. Aber nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist es fraglich, ob gegen den Beschuldigten auch tatsächlich Anklage wegen Mordes erhoben werden wird.