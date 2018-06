Beziehungsdrama in Bregenz: Ermittlungen wegen Mordes laufen

Am Montagvormittag ereignete sich in Bregenz ein Beziehungsdrama, bei dem eine Frau ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Mordes, wie der "ORF Vorarlberg berichtet."

Derzeit würden alle Hinweise in Richtung Mord deuten. Die Auswertung der Spuren, das Obduktionsergebnis sowie die Zeugenbefragungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Dennoch werde derzeit wegen Mordverdachts gegen den 30-Jährigen ermittelt. Das bedeutet, dass der mutmaßliche Täter in Tötungsabsicht gehandelt habe, wie der “ORF Vorarlberg” berichtete.

Am Montag war ein Streit des rumänischen Paares völlig eskaliert. Als eine Nachbarin die Polizei rief, hörte die Sachbearbeiterin während des Telefongesprächs einen Schuss. Sofort wurden die Einsatzkräfte zur Wohnung des Paares in Bregenz-Vorkloster delegiert. Als die erste Streife eintraf, stürzte gerade die 27-Jährige aus dem Fenster. Ihr Partner saß währenddessen auf der Fensterbank und hantierte mit einer Schusswaffe. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich dabei aber lediglich um eine Schreckschusswaffe.

Nach dem Fenstersturz der 27-Jährigen behielt der 30-Jährige zunächst eine weitere Frau und ein vier Jahre altes Kind als Geiseln bei sich in der Wohnung. Erst durch die Intervention einer Verhandlungsgruppe entließ er die Frau und das Kind aus der Wohnung. Anschließend versuchte das Verhandlungsteam den Mann zur Aufgabe zu bewegen, was allerdings nicht gelang. Bei der Übergabe einer Zigarettenpackung an den 30-Jährigen griff das Einsatzkommando Cobra zu, der Mann konnte jedoch flüchten und stürzte sich aus dem Fenster.