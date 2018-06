Frau stirbt bei Beziehungsdrama: Bilder vom Einsatz in Bregenz

Am Montagvormittag kam eine Frau in Bregenz bei einem Beziehungsdrama ums Leben. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei um kurz nach 14 Uhr festgenommen werden.

10.15 Uhr: Zeugen meldeten bei der Polizei Schüsse in der Straße An der Heufurt in Bregenz gehört zu haben.