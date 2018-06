Pressekonferenz: Polizei informiert zur Bluttat in Bregenz

Tödliches Drama in Bregenz. Ein Mann erschießt eine Frau und verschanzt sich stundenlang in seiner Wohnung. Die Polizei Vorarlberg wird am Montag ab 17 Uhr über Details zur Bluttat informieren. VOL.AT berichtet live!

Pressekonferenz der Polizei Vorarlberg

Pressekonferenz live

Tödliche Schüsse Der bewaffnete Mann, der sich nach tödlichen Schüssen auf eine Frau in einem Wohnhaus in Bregenz verschanzt hat, ist kurz vor 14.00 Uhr festgenommen worden. “Die Lage ist unter Kontrolle, der Täter ist unter Kontrolle”, hieß es seitens der Polizei am Tatort.

Sprung aus dem Fenster Nachdem der Mann aus einem Fenster im vierten Stock des Wohnhauses sprang, wurde er von Beamten der Cobra festgenommen. Laut Polizei hat der Mann den Sturz aus über acht Metern überlebt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Informationen werden auf einer Pressekonferenz ab 17.00 Uhr bekannt gegeben.