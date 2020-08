Vorarlberg: 7500 Euro Strafe für lügenden Zeugen

Geldstrafe auch für Lebensgefährtin eines Angeklagten, der an Messerstecherei in Bregenz beteiligt war.

Vor der Polizei gaben die beiden Zeugen bewusst wahrheitswidrig an, sie hätten am 23. August 2019 unmittelbar vor der Messerstecherei in der Bregenzer Innenstadt auf dem Parkplatz der Hypobank als Gäste in einer Bar von einer Auseinandersetzung im Lokal nichts mitbekommen.