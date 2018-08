Vorarlberg: 20 Monate Haft für Hodensackverletzung

Feldkirch - Die Gerichtsmedizin bestätigt eine schwere Körperverletzung. ein elffach Vorbestrafter wurde nun verurteilt.

„Das wollte ich doch gar nicht“, beharrt der zig-fach einschlägig Vorbestrafte. Doch der 36-Jährige hat bereits einiges am Kerbholz. Einem Kontrahenten bohrte er seinen Daumen ins Auge, das ist zwar lange her, doch bei der neuen Verurteilung muss auch auf diese Akten Bezug genommen werden. Es ist zwar richtig, dass das alles über fünf Jahre her ist, doch nun stand eine neue Verletzung zur Diskussion. Und hier ist das Gericht überzeugt, dass die nicht in Notwehr oder aus Versehen passierte, sondern ganz gezielt. Noch dazu, wo der Angreifer anschließend vor den einschreitenden Beamten mit seiner Tat prahlte.