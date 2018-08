Hodenverletzung beschäftigt Vorarlberger Justiz

Feldkirch - Ein Gutachten soll heute klären, ob der Angeklagte schwere Körperverletzung begangen hat.

„Also bitte – ich greif doch niemandem an den Hodensack“, verantwortete sich der 36-Jährige im Mai vor Gericht. Der Freund seiner Cousine habe ihm ein sexuelles Verhältnis mit der Verwandten unterstellt, da sei es zum Streit gekommen. Im Zuge des Gerangels, was im Übrigen das Opfer angefangen habe, habe er den Gegner quasi in Notwehr versehentlich unglücklich erwischt. Eigentlich habe er ihn am Schenkel packen wollen, so der Beschuldigte.